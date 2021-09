평택소방서, 경기소방 드론경연대회서 '최우수상'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 최근 재난 구조활동에서 중요성이 커지고 있는 '드론'(무인 비행물체) 경연대회에서 경기도 평택소방서가 최우수상을 받았다.

경기도 소방재난본부는 지난 16일 용인 소재 경기도소방학교에서 열린 '2021년 경기도 소방드론 경연대회'에서 평택소방서가 최우수상을 수상했다고 19일 밝혔다. 이날 대회에는 본부 특수대응단(남ㆍ북부)을 비롯해 9개 관서 10팀(20명)이 참여했다.

이번 대회 수상팀은 ▲최우수상 평택소방서(조종자 소방교 장혁재ㆍ부조종자 소방장 김용현) ▲우수상 북부특수대응단(소방장 천수빈ㆍ소방교 안주민) ▲장려상 수원남부소방서(소방사 윤재열ㆍ소방위 이선형) 등이다.

평택소방서는 다음 달 충남 공주 소재 중앙소방학교에서 열리는 '제1회 소방청장배 전국 드론대회'에 경기도 대표로 출전한다.

안기승 경기소방본부 구조구급과장은 "다양한 소방분야에서 드론의 역할이 점차 커져가는 만큼 각종 재난현장에 드론을 적극 활용할 계획"이라며 "4차산업 기술을 활용한 과학적 재난대응시스템을 강화해 나가겠다"고 강조했다.

한편 경기소방본부는 도내 13개 관서에 드론 20대를 보유하고 있다. 올해 안에 10대를 추가로 도입한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr