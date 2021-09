[아시아경제 ] ▲백정일씨 별세, 백영훈(넷마블 부사장·넷마블힐러비 대표), 영우(한국오라클 부장), 영혜(올릭스 상무)씨 부친상·김재흥(특허법인 지담 대표)씨 장인상=19일, 분당 서울대병원 장례식장 2호실, 031-787-1500, 발인 22일

