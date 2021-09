외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주만에 매수세로 돌아섰다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 16,289,502 전일가 76,100 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 음악·미술·발레까지…문화 마케팅 강화하는 가전업계모처럼 숨돌리는 JY…추석에도 미래 구상은 계속코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 3,000 등락률 +2.88% 거래량 3,386,517 전일가 104,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세 close 등 반도체 업종을 많이 순매수했다.

19일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 13일부터 17일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 9956억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 8135억원을, 코스닥시장에서는 1821억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 8038억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스를 2140억원 순매수했다. 이밖에 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 150,800 전일대비 2,800 등락률 -1.82% 거래량 1,014,640 전일가 153,600 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세 close (1462억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 1,422,626 전일가 84,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 현대차그룹-보스턴다이내믹스 '공장 안전서비스 로봇' 시범운영 개시삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close (1140억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 2,000 등락률 -0.55% 거래량 461,597 전일가 364,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고포스코, 친환경 기가스틸 100만t 생산체제 구축포스코-현대제철, 버려지던 굴 껍데기 제철 부원료로 재활용 close ·1046억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 7,500 등락률 -2.68% 거래량 1,610,697 전일가 280,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다!수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! "에이프로젠제약"에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성 할 NEW 바이오! close (975억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 493,500 전일대비 1,500 등락률 +0.30% 거래량 236,970 전일가 492,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close (840억원), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 27,200 전일대비 250 등락률 +0.93% 거래량 4,499,353 전일가 26,950 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株수소 경제 뜨니 '암모니아株'도 날개삼성엔지니어링, 1700억원 규모 유럽 산업설비공장 건설 수주 close (713억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 38,550 전일대비 600 등락률 +1.58% 거래량 5,550,458 전일가 37,950 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"임단협 끝낸 HMM, 42번째 임시선박 출항…"수출 지원 최선" close (630억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 698,398 전일가 208,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세포스코, 친환경 기가스틸 100만t 생산체제 구축 close (478억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,000 등락률 -1.65% 거래량 4,807,631 전일가 121,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 네이버·카카오 '빅테크' 때리는 와중 "사람 뽑아라" 부탁'규제 리스크' 카카오…주가 4개월만에 12만원 아래로코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 3494억원 순매도해 2주 연속 가장 많이 팔아치웠다. 이어 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 500 등락률 +0.45% 거래량 17,373,529 전일가 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로]현대중공업(아들)과 한국조선해양(엄마)…미래는 밝다[특징주]현대중공업 증시 데뷔 첫날 6%대 급등..모회사 한국조선해양은 7.6% ↓ close 을 1865억원 팔았다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 403,000 전일대비 1,000 등락률 +0.25% 거래량 558,566 전일가 402,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 네이버·카카오 '빅테크' 때리는 와중 "사람 뽑아라" 부탁코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고 close ·1172억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 701,000 전일대비 15,000 등락률 -2.09% 거래량 337,421 전일가 716,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복코스피, 장중 상승 전환 '3130선' 회복...코스닥도 오름세 close (884억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,500 전일대비 1,500 등락률 -1.06% 거래량 799,115 전일가 141,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 음악·미술·발레까지…문화 마케팅 강화하는 가전업계LG전자 창원 가전공장, 친환경·스마트로 '대변신'[클릭 e종목] LG전자, 내년 전장 사업 경쟁력 확대…목표가는 8.7%↓ close (693억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 1,000 등락률 -0.33% 거래량 261,657 전일가 302,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 통계청, '모바일 인구이동량 통계' 공개…"빅데이터 활성화"스캐터랩·보이저엑스 한자리에…SKT-스타트업과의 만남박정호 SKT 대표 "통신사·플랫폼, 사회적 기여도 높여야" close (672억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 1,000 등락률 -0.52% 거래량 404,779 전일가 191,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 아모레퍼시픽, 코스알엑스 지분 38.4%취득[클릭 e종목] 아모레퍼시픽, 쉬어가는 3분기…목표가 13%↓외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 close (668억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 7,000 등락률 +3.35% 거래량 318,318 전일가 209,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[특징주] '아이폰13 발표' 애플 약세에…비에이치·LG이노텍 ↓LG이노텍, 5년 연속 동반성장 '최우수' 기업 선정 close (417억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 587,000 전일대비 2,000 등락률 -0.34% 거래량 197,939 전일가 589,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 네이버·카카오 '빅테크' 때리는 와중 "사람 뽑아라" 부탁추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고[기자수첩]청년채용 늘려달라는 고용부장관 close (385억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 900 등락률 +1.34% 거래량 2,461,251 전일가 67,100 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고[종목속으로] 카카오 '상생안' 목표주가 '하향'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (354억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

추석 연휴 이후 증시는 박스권내 흐름이 이어질 것으로 예상된다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "연휴 이후 한국 증시에 영향을 줄 수 있는 연휴기간 벌어질 미·중 이벤트에 주목할 필요가 있다"면서 "당면한 가장 큰 우려 요인은 헝다그룹발 중국 금융시스템 리스크 부각 가능성인데 이로 인한 조정 발생시 오히려 매수 대응이 필요한 이슈라고 판단되며 코스피는 박스권 내 등락 흐름을 보일 것이란 견해를 유지한다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr