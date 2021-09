美CDC "코로나19 입원 예방 효과는 모더나-화이자-얀센 순"

[아시아경제 권서영 기자] 미국에서 승인된 3종류의 코로나19 백신 가운데 모더나사(社)의 백신이 입원 예방에 가장 효능이 뛰어나다는 미 질병통제예방센터(CDC)의 연구 결과가 나왔다.

지난 17일(현지시간) CDC의 '질병 발병·사망률 주간보고서'(MMWR)는 면역 체계에 손상이 없는 미국 성인을 상대로 조사한 결과 코로나19로 인한 입원을 막아주는 백신의 효과가 모더나 백신 93%, 화이자 백신 88%, 얀센 백신 71% 순으로 나타났다고 밝혔다. 이 조사는 CDC의 주도 하에 지난 3월 11일부터 8월 15일 사이 미국 18개 주(州) 21개 병원에서 코로나19로 입원한 성인 3689명을 상대로 이뤄졌다.

CDC는 "실제 현실 세계에서 나온 이 데이터는 백신마다 그 보호 효과의 수준에서 다소 차이가 있음을 보여준다"면서도 "식품의약국(FDA)이 승인한 모든 백신은 코로나19로 인한 입원을 예방하는 데에 상당한 효과가 있다"고 밝혔다. 또 "이번 조사 결과에 따르면 2회 접종하는 모더나 백신과 화이자 백신이 1회만 접종하는 얀센 백신보다 더 강한 보호 효과를 제공하는 것으로 나타났다"면서도 "얀센 백신 역시 코로나19로 인한 입원의 위험성을 71%나 낮췄다"고 설명했다.

이어 CDC는 조사 결과를 발표하며, 메신저 리보핵산(mRNA) 방식을 동일하게 사용하는 모더나 백신과 화이자 백신 간의 차이는 화이자 백신 접종을 마친 사람들에게서 약 4개월 이후부터 나타나기 시작한 면역 효과의 감소 때문에 드러났다고 지적했다. 이들은 화이자 백신의 효능이 2회차 접종 이후 14일에서 120일까지의 기간에는 91%에 달했다가, 120일 이후부터는 77%로 상당 폭 감소했다는 점을 확인했다.

연구팀은 "모더나 백신과 화이자 백신 간의 효과의 차이는 모더나 백신에 mRNA 콘텐츠가 더 많다는 점뿐만 아니라 접종 간격의 차이, 백신을 맞은 집단의 차이 등에 영향을 받았을지 모른다"고 말했다. 다만 "이번 연구에는 어린이, 면역 체계가 손상된 성인, 병원에 입원할 만큼 심각하지 않은 코로나19 감염에 대한 백신의 효능은 검토하지 않았다"며 연구의 한계를 덧붙였다.

