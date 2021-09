국내 코로나19 백신 1차 접종률 70% 돌파…누적 3600만4101명(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 백신 1차 접종률이 17일 70%를 넘어섰다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 추석 연휴 전 17일 오후 5시 기준으로 잠정집계한 결과 1회 이상 접종자가 3600만명을 넘었다고 밝혔다. 이는 지난 2월 26일 코로나19 예방접종을 시작한 이후 203일만이다.

추진단에 따르면 1차 접종자는 지난 6월 10일 1000만명을 넘어섰고, 8월 2000만명, 9월 3000만명을 돌파했다.

이날 오후 5시 기준 누적 1차 접종자는 3600만4101명으로 전 국민의 70.1%, 18세 이상 인구의 81.5%에 해당한다. 이 중 2188만6103명이 접종을 완료해 접종 완료율은 42.6%를 기록했다.

우리나라의 1회 이상 백신 접종률은 지속적으로 증가해 먼저 접종을 시작한 국외 주요 국가와 유사하거나 높은 수준이다. 최근 우리나라의 1차접종률은 미국, 일본, 독일보다 높게 유지되고 있다.

추진단은 "코로나19 예방접종을 조기에 시작한 국가들에서 1차접종률 50% 이후에는 접종속도가 정체되는 반면 우리나라는 1차접종률 50% 이후에도 꾸준히 접종이 이뤄져 비교적 단기간에 70% 접종률에 도달했다"고 강조했다.

추진단에 따르면 주요 국가별 1차 접종률이 50%에서 70%로 올라선 기간은 한국이 28일인 데 반해 프랑스 54일, 이탈리아 75일, 영국 118일이다.

정은경 단장은 "코로나19 예방접종이 순조롭게 진행돼 1차접종자 수 3600만명을 달성할 수 있었던 것은 국민들의 높은 관심과 참여 덕분"이라며 "동참해주신 국민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다. 정 단장은 "백신의 생산과 배송을 위해 밤낮없이 힘써준 지원업무 종사자, 주말에도 예방접종에 헌신하는 의료진을 비롯한 모든 관계자에게 감사하다"고 전했다.

추진단은 50대 연령층의 2차접종이 순차적으로 실시되고, 10월부터 18~49세 연령층의 2차접종도 시작되는 만큼, 10월 말까지 전 국민의 70% 접종 완료 목표도 차질 없이 달성할 수 있을 것으로 전망했다.

추진단은 "건강상 이유 등으로 미접종한 이들은 10월 1일부터 접종이 가능하며, 9월 18일부터 9월 30일까지 사전예약을 진행한다"며 "본인의 건강과 가족의 안전을 위해 접종에 꼭 동참해달라"고 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr