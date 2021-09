文 대통령 "3600만명 1차접종 완료…단계적 일상 회복 희망 앞당겨져"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 코로나19 백신 1차 접종자 수가 3600만명(70%)를 넘어선 데 대해 "놀라운 접종 속도"라며 감사를 표했다. '단계적 일상 회복'이 빨라질 수 있음도 시사했다.

문 대통령은 17일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "경제협력개발기구(OECD) 국가 중에 인구 34만 명의 아이슬란드를 제외하고 최단 기간에 달성한 기록으로, 놀라운 접종 속도"라며 이같이 밝혔다.

이날 정은경 코로나19 예방접종대응추진단장(질병관리청장)은 오늘 중으로 코로나19 예방접종 1차접종자가 3600만명이 넘을 것으로 예상된다고 밝혔다.

문 대통령은 "속도에서는 타의 추종을 불허하는 대한민국의 저력을 백신 접종에서도 여지없이 보여주었다"며 "우리나라의 우수한 접종인프라와 함께 의료진의 헌신적인 노력, 국민들의 높은 참여 의식이 함께한 덕분이다. 거듭 감사드린다"고 밝혔다.

이같은 속도로 접종을 해 나간다면 단계적 일상 회복도 앞당겨질 수 있다고 전망했다. 문 대통령은 "이제 국민 80% 접종을 향해 나아가고, 머지않아 접종완료율도 세계에서 앞선 나라가 될 것"이라며 "지금처럼 접종률을 높이면서 적절한 방역 조치를 병행해 나가면 단계적 일상 회복의 희망도 분명 앞당겨질 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 코로나 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자들에게게 "특별히 위로와 격려를 드린다. 어려움을 잘 알고 있다"고 위로하고 "1차 접종만으로 해결되지는 않지만, 2차 접종을 앞당기면 조금씩 형편이 나아질 것"이라고 밝혔다.

