SK텔레콤, “추석 명절, 메타버스 '이프랜드'서 즐긴다”

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤이 언택트 추석을 즐겁고 풍성하게 즐길 수 있는 메타버스(가상확장세계) 서비스를 마련해 고객에게 제공한다.

메타버스 세상에서 아바타로 즐기는 추석 명절… ‘이프랜드’에서 다양한 모임 및 콘텐츠 제공

SK텔레콤이 지난 7월 출시한 ‘이프랜드’는 누구나 쉽고 간편하게 메타버스 세상을 즐길 수 있는 서비스로 출시 후 다양한 업계에서 제휴 문의가 이어지는 등 국내 메타버스 대중화 시대를 주도하고 있다.

SK텔레콤은 추석 연휴를 맞아 메타버스 공간인 이프랜드에서 아바타를 통해 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 준비했다. 먼저 SK텔레콤이 메타버스 대중화를 견인하기 위해 모집한 ‘이프렌즈’ 들 중심으로 다양한 모임이 개최된다.

이프렌즈는 다양한 주제를 가지고 메타버스 세상에서 즐길 수 있는 콘텐츠를 만들고 이를 통해 다른 이용자들과 실시간으로 소통하며 메타버스 대중화를 견인할 인플루언서 그룹이다. SK텔레콤은 총 100여명의 이프렌즈를 선발해 이들과 함께 이프랜드만의 차별화된 메타버스 문화를 만들어가고 있다.

이프렌즈들은 이번 추석 연휴 집에서 즐기는 '홈트 트레이닝', 아바타로 각자의 노래실력을 뽐낼 수 있는 '이프랜드 노래방' 등을 비롯해 '연애상담', '연기수업', '밸런스 게임', '메타버스 라디오' 등 50여개 다양한 주제를 바탕으로 연휴 기간 이프랜드 모임을 주도할 예정이다.

SK텔레콤은 또 이프랜드 출시 후 성황리에 진행된 '김미경 아바타 특강', SBS Biz 시사·교양 프로그램 '빅퀘스천' 등 인기 콘텐츠들을 추석 연휴 기간 중 고객이 이프랜드 내에서 다시 한번 즐길 수 있도록 하고 아리랑TV의 '심플리 K팝', '애프터 스쿨 클럽' 등 K팝 관련 콘텐츠도 시청할 수 있도록 할 계획이다.

마지막으로 SK텔레콤은 파인 캐주얼 레스토랑 ‘쉐이크쉑’과 제휴를 맺고 오는 22일까지 이프랜드 내에서 퀴즈를 맞추는 고객들에게 쉑쉑버거 신제품 딜리버리 쿠폰을 제공하는 등 다양한 이벤트도 함께 진행한다.

128GB 버전 새롭게 선보인 ‘오큘러스 퀘스트2’ 뜨거운 인기… 집에서 생생한 가상현실 체험

SK텔레콤이 페이스북과 협력을 기반으로 국내 공식 출시한 VR 헤드셋 ‘오큘러스 퀘스트2(이하 퀘스트2)’는 연휴 기간 집에서 생생한 가상현실 체험을 통해 즐거움을 선사할 것으로 보인다.

퀘스트2는 지난 2월 처음 출시된 64GB 모델이 지속적인 완판 행진을 이어가며 국내시장에 VR 디바이스 열풍을 불러일으킨 바 있으며, 지난달 새롭게 선보인 퀘스트2 128GB 모델 역시 출시 첫날 하루에 3000대가 넘게 판매되는 등 여전히 뜨거운 인기를 보이고 있다. 이러한 인기에 페이스북은 한국시장을 미국과 함께 톱 티어 등급으로 상향 조정하기도 했다.

퀘스트2를 구매한 고객은 SK텔레콤이 공동 개발에 참여한 ‘크레이지월드 VR’을 비롯해 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 VR 리듬게임 '비트 세이버(Beat Saber)', 배틀로얄 VR 게임 '파퓰레이션 원(Population One)' 등 오큘러스 플랫폼의 대표 VR 게임 200여종을 즐길 수 있어 추석 명절 기간동안 실감나는 가상현실 체험을 할 수 있을 전망이다.

SK텔레콤은 ▲국내 공식 판매로 한편 수월해진 구매와 AS 과정 ▲배송비 및 관세 등 고려 시 해외 직구 대비 저렴한 국내 판매 가격 ▲퀘스트2가 보유한 제품 경쟁력 등을 인기의 주요한 원인으로 꼽았다.

퀘스트2 128GB 모델 판매가는 41만4000원(VAT 포함)으로 SK텔레콤 5GX공식 홈페이지와 11번가, 원스토어, 전국 SK텔레콤 오프라인 매장에서 구매할 수 있으며, SK텔레콤 매장 중 전국 일렉트로마트 52개점에서는 현장에서 바로 픽업하는 것도 가능하다. SK텔레콤 고객은 12개월(월 3만4500원) 또는 24개월(월 1만7250원) 약정 방식으로 구매할 수도 있다.

전진수 SK텔레콤 메타버스 CO(컴퍼니)장은 “코로나19로 명절 가족모임, 공연감상, 여행 등에 제약이 많은 고객분들에게 SK텔레콤의 메타버스 서비스들이 즐거운 명절을 지내는데 유용하게 활용되기를 바란다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr