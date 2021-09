[아시아경제 이민지 기자] 자이에스앤디 자이에스앤디 317400 | 코스피 증권정보 현재가 9,920 전일대비 60 등락률 +0.61% 거래량 100,973 전일가 9,860 2021.09.17 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “자이에스앤디, 연말 실적 성장 기대”자이에스앤디, 453억 규모 부산 암남동 공동주택 공사 수주자이에스앤디, GS건설과 369억 규모 용역 계약 close 는 812억 규모로 공동주택 신축공사를 수주했다고 17일 공시했다. 이는 지난해 매출액대비 22.81%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr