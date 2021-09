[아시아경제 이민지 기자] 이지케어텍 이지케어텍 099750 | 코스닥 증권정보 현재가 47,300 전일대비 1,500 등락률 +3.28% 거래량 100,152 전일가 45,800 2021.09.17 13:54 장중(20분지연) 관련기사 또 백신주!! 한국비엔씨 후속 대장? NO! 역대급 황제株 행차하십니다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정이지케어텍, 98억 규모 병원 정보시스템 구축 사업 계약 체결 close 은 전남대학교병원과 차세대 병원정보시스템 공급 계약을 체결했다고 17일 공시했다. 계약금액은 129억원으로 이는 지난해 매출액 대비 16.8%에 달한다.

