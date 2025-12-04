본문 바로가기
[특징주]이지케어텍, 주당 1주 배정 무상증자 소식에 강세

김진영기자

입력2025.12.04 09:23

이지케어텍 이 장 초반 강세다.


4일 오전 9시 15분 기준 이지케어텍은 전일 대비 7.93%(1340원) 오른 1만8240원에 거래되고 있다.

회사가 전날 장 마감 후 발표한 무상증자 공시가 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.


보통주식 1주당 1.0주를 배정하는 무상증자로 보통주 683만4776주가 새로 발행된다. 신주 배정기준일은 오는 18일, 상장 예정일은 내년 1월 7일이다.


리딩투자증권은 이지케어텍에 대해 "국내 HIS(병원정보시스템) 분야에서 가장 많은 전문 인력을 보유하고 있다"며 "인공지능(AI)·데이터·클라우드 기술을 바탕으로 스마트 헬스케어 플랫폼 기업으로의 도약을 추진하고 있다"고 설명했다. 회사는 2030년까지 의료 AI 등 협력 솔루션 기업 100곳 이상을 확보해 플랫폼 사업 매출 비중을 20% 이상으로 끌어올린다는 목표를 제시하고 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
