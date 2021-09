한국 수소 무인기, '기후온난화' 최전선 북극 빙하 관측한다

한-덴마크 정상간 합의 '무인이동체를 이용한 극지 연구'에 투입

[아시아경제 김봉수 기자] 수소 강국 한국이 만든 소형 수소 무인기가 기후 온난화에 따른 북극 빙하 유실 연구에 투입됐다.

과학기술정보통신부에 따르면, 한국항공우주연구원(KARI은 지난 10일부터 14일까지 덴마크의 북극(그린란드)에서 빙하 관측을 위한 비행 시험을 실시했다. 2018년 10월 한국-덴마크 정상회담에서 양국이 무인이동체를 이용한 극지 연구에 협력하기로 한 합의 사항의 후속 조치다. KARI의 주관하에 한국해양과학기술원 부설 극지연구소(KOPRI와 덴마크의 우주 개발 전문기관인 DTU-space 간 공동 연구로 수행되고 있다.

기후 온난화에 따른 해수면 상승을 주도하는 극지(그린란드)의 빙하가 녹는 현상 관측을 위해 실시됐다. 기존의 위성 및 소형 드론 관측 기술의 한계(낮은 해상도, 매우 긴 재방문 주기 등)를 보완하는 준광역 관측 및 데이터 분석 기술 개발을 목표로 추진된다.

구체적으로 기상측정전문 드론을 활용해 빙하 상공의 기상데이터(고도별 온도ㆍ습도ㆍ풍향ㆍ풍속)를 측정해 위성으로는 관측이 불가능한 빙하 상공의 기상정보의 통합적 분석을 목표로 한다. 이를 위해 항우연과 극지연, DTU-space는 그린란드의 비행장 및 인근 지역에서 국내 개발 소형무인기 3종을 이용해 주변의 러셀 빙하(Russel Glacier)에 대한 관측 비행시험을 수행했다. 이 빙하는 그린란드의 빙상에서 서쪽 방향으로 흐르고 있는 대륙 빙하로, 온난화에 의해 매년 25m씩 그린란드 내륙지역으로 후퇴하고 있다. 특히 소형무인기 중 2종(유맥에어, 에이앰피)은 과기정통부의 '무인이동체 미래선도 핵심기술개발사업'을 통해 개발한 것이다.

극지환경 무인기 운용 특성 분석, 빙하지형 맵핑 영상 획득, 항법성능시험 등이 수행됐다. 자기장이 불안정하고 위성항법시스템(GPS) 신호가 잘 잡히지 않는데다 저온ㆍ강풍 등 극한 환경에서 국내 무인기의 성능을 입증하는 의미도 있다.

KARI는 과기정통부의 연구개발 지원사업인 '전략형 국제공동연구사업'과 과기정통부가 개발한 무인이동체 및 관련 원천기술을 기반으로 내년까지 그린란드의 빙하가 녹는 현상 관측 등의 기후변화 연구를 계속한다. 자체 개발 중인 수소무인기의 성능도 시험할 예정이다,

극지연구소 원격탐사빙권정보센터도 무인기를 활용한 바다얼음(해빙) 표면의 고해상도 표고 지도를 최초로 제작하는 등 러셀빙하를 분석할 예정이다. 강왕구 항우연 단장은 "극지연구소와 국내 드론기업 간 협력을 기반으로 국내 소형무인기의 극지환경의 난조건 비행기술을 확보해 무인기 극한 운용 기술 개발을 기대한다"고 말했다.

