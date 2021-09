동신대 메이커스페이스 사업단 ‘전남 과학문화지원사업’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 메이커스페이스사업단은 지난 16일 전남 담양 한빛고등학교 학생을 대상으로 ‘2021년 전남 과학문화지원사업(찾아가는 창의체험교실)’을 진행했다고 17일 밝혔다.

▲3D 모델링 첫걸음 ▲코딩런 LED Tower ▲LED 드림캐쳐 등 3D 모델링 그래픽 디자인 과정을 이해하고, 아두이노 센서 동작·구현, 신재생에너지와 2차전지의 기본 개념을 배울 수 있는 프로그램을 운영했다.

사업단은 미래 에너지신산업 진로체험과 창업연계 지원 프로그램을 실시, 전남지역의 창업 활성화를 이끌 계획이다.

이동휘 동신대 메이커스페이스 사업단장은 “IoE, 빅데이터, 이차전지, 3D프린팅 등 메이커 4차산업 맞춤 창의교육을 통해 학생의 흥미, 적성을 바탕으로 AI 및 SW 기반 에너지신산업 창의교육을 확산해나갈 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr