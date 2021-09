◆임원 승진을 위한 팀장 패스트트랙= 인사·노무·심리·재무·관리를 한 권으로 마스터하는 임원 승진 패스포트. 22년 현장경험을 바탕으로 하버드대 비즈니스코치 과정까지 이수한 저자가 자기관리·갈등관리·팀 관리에 필요한 자세와 지식을 제공한다.(김진술 지음/조세통람)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr