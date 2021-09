포스코, 친환경 기가스틸 100만t 생산체제 구축

기가급 강재 연평균 13% 성장…2050년 1240만t

내구성, 안전성, 친환경성으로 철강 경쟁력 강화

[아시아경제 황윤주 기자]포스코가 미래차 강판 수요 대응과 시장 선점을 위해 '꿈의 자동차용 강판'으로 불리는 기가스틸(초고강도 경량강판) 100만t 생산체제를 구축했다.

포스코는 17일 광양제철소에서 '친환경 기가스틸 100만t 생산체제 구축' 행사를 개최했다. 기가스틸은 인장강도 1GPa 이상의 초고강도 경량강판을 말한다. 내구성과 안전성이 뛰어나고, 동급의 타 소재 대비 탄소 배출량이 적어 친환경적이다.

시장조사기관 IHS마킷에 따르면 글로벌 기가급 강재는 2020년 670만t에서 2025년 1240만t으로 연평균 13% 성장할 것으로 예상되고 있다. 또 차량내 배터리 탑재 및 안전 장치 증가에 따라 차체 중량 경량화가 업계의 핵심 이슈로도 떠오르고 있는 상황이다.

최근 자동차산업은 강화되는 환경규제에 대응하기 위해 친환경차 위주로 산업구조 재편이 가속화되고 있다. 포스코는 친환경차 시장 확대, 차체 경량화 요구 등 자동차산업의 메가트렌드 변화에 대응하고자 지난 2017년부터 약 5000억원을 순차적으로 투자해 광양제철소 부지내 기가급 강재 제조설비를 신·증설해왔다.

포스코는 최대 0.5mm 두께까지 얇게 만들면서도 폭은 1650mm까지 키울 수 있는 박물 전용 압연기(ZRM)를 도입해 타사가 생산하기 어려운 폭넓은 제품까지 공급할 수 있는 체계를 구축함으로써 자동차사의 설계와 생산을 보다 용이하게 할 수 있게 했다.

또 엄격해지는 고객사의 품질 관리 요구에 대응하기 위해 열연공정 내 가열과 냉각시 정밀한 온도 관리가 가능한 설비를 신·증설하고, 강판이 전면에 걸쳐 울렁임 없이 평평함을 최대한 유지토록 정정 능력도 증강했다.

김학동 사장은 "광양제철소는 1987년 4월 첫 쇳물을 생산한 이후 연간 950만t의 자동차강판을 생산하는 세계 최대이자 최고의 자동차강판 전문제철소로 거듭났다"며 "이번 기가스틸 100만t 생산체제 구축은 포스코가 급성장하는 뉴모빌리티 시장에서 친환경차 소재 전문 공급사로서 글로벌 우위에 확실하게 서는 계기가 될 것"이라고 말했다.

