오리온, 신제품 '포도알맹이' 젤리 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 신제품 ‘포도알맹이’ 젤리를 출시한다고 17일 밝혔다.

‘포도알맹이’는 과일맛 젤리 ‘마이구미’의 식감 차별화를 꾀한 제품으로, 젤리의 겉과 속을 서로 다른 식감으로 구성했다는 점이 특징이다. 쫄깃한 젤리로 포도껍질을 구현하고, 속을 포도과즙을 넣은 말캉한 젤리로 채워 실제 포도속살을 먹는 듯한 맛과 식감을 구현했다. 오리온은 최적의 식감과 맛 배합을 찾기 위해 포도껍질 두께 및 포도속살 비율 테스트를 수십 번 진행했다고. 실제 포도속살 느낌을 살리기 위해 센터필링을 2~3가지의 젤리를 조합하는 등 섬세한 연구개발 과정을 거쳐 완성했다.

오리온은 포도알맹이를 오는 18일부터 28일까지 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘와디즈(Wadiz)’를 통해 선공개할 예정이다.

오리온은 젤리에 대한 관심이 높지 않았던 1990년대 초부터 마이구미, 왕꿈틀이 등 히트상품을 연이어 출시하며 국내외에서 젤리시장을 선도하고 있다. 1991년 첫 선을 보인 마이구미는 2018년 현지명 ‘궈즈궈즈(果滋果姿)’로 중국 시장에 출시된 데 이어 지난 7월에는 ‘붐젤리’라는 현지명으로 베트남에도 선보였다.

