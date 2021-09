유은혜 "국민대, 김건희 논문 검증할 필요…조치 계획 제출받을 것"

[아시아경제 이관주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부장관은 16일 국회 대정부질문에서 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희씨의 박사논문에 대한 검증이 필요하다는 입장을 밝혔다.

유 부총리는 '검증 시효가 지났다는 이유로 국민대가 검증하지 않기로 해 국민 여론이 들끓고 있다'는 더불어민주당 윤영덕 의원의 질의에 "예비조사 결과를 재검토하고 논문을 검증할 필요가 있다"고 답했다. 그러면서 "국민대에 조치 계획을 제출받을 예정"이라고 덧붙였다.

유 부총리는 "교육부는 2011년 검증 시효를 폐지했다. 대학이나 연구자의 연구윤리를 확립하고 연구 부정 행위를 방지하기 위한 것"이라며 "국민대 예비조사위원회 결정은 이런 취지를 반영하지 못한 것으로 평가한다"고 말했다.

유 부총리는 또 "연구윤리를 확립하고 부정행위를 방지하려는 취지가 현장에서 잘 실현될 수 있도록 제도 정비도 할 계획"이라고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr