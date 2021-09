검찰, '삼성웰스토리 부당지원' 수사 관련 공정위 자료 확보

[아시아경제 김대현 기자] 삼성웰스토리의 부당 지원 혐의를 수사하기 위해 검찰이 자료 확보에 나섰다.

16일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 고진원)는 전날 정부세종청사의 공정거래위원회에 영장을 제시하고 내부 자료를 임의제출 형식으로 받았다.

앞서 공정위는 삼성그룹이 삼성웰스토리에 계열사 급식 물량을 몰아주는 방식으로 부당지원했다고 지적했다. 그러면서 삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성웰스토리 등에 시정명령을 내리고 합계 2349억여원의 과징금을 부과했다.

이 과정에서 최지성 전 삼성 미래전략실장과 삼성전자는 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발했다.

경제정의실천시민연합은 공정위 처분과 관련해 "삼성 봐주기식 솜방망이 처벌"이라며 최 전 실장과 정현호 삼성전자 사장을 업무상 배임 혐의로 고발했다.

