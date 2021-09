서울남부지검, '김웅 국회 사무실 압수수색' 공수처 고발사건 수사

[아시아경제 이관주 기자] '고발 사주' 사건과 관련해 김웅 의원실을 불법 압수수색했다며 국민의힘이 고위공직자범죄수사처(공수처)를 고발한 사건에 대해 검찰이 수사에 착수했다.

16일 법조계에 따르면 서울남부지검은 국민의힘이 김진욱 공수처장 등 7명을 고발한 사건을 대검찰청에서 넘겨받아 형사6부(부장검사 김기훈)에 배당했다.

국민의힘은 앞서 11일 공수처가 김 의원의 국회 사무실을 압수수색하면서 적법 절차를 지키지 않았다며 직권남용 권리행사 방해, 불법 압수수색 등 혐의로 대검에 고발장을 제출했다.

국민의힘은 공수처가 김 의원이 부재한 상황에서 영장을 적법하게 제시하지 않았고, 압수수색 범위에 포함되지 않은 보좌진 개인서류 등에 대한 압수수색을 시도했다고 주장했다.

