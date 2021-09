합천군, 재해예방사업 신규·공모 사업 선정

사업비 568억원 확보, 재해·재난 예방 총력

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 행정안전부가 선정하는 ‘우수저류시설 설치사업’ 공모사업에 2022년 ‘초계지구’가 선정됐다고 16일 밝혔다.

군은 ‘내천지구 재해위험개선지구 정비사업’ ‘서산(월평)지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업’ 등이 신규사업으로 선정돼 568억원(국도비 307억, 군비 261억)을 확보하는 큰 성과를 이뤘다.

군은 삼가, 미곡, 가현지구(982억원)에 이어 2022년 초계지구(310억원), 내천지구(205억원), 서산(월평)지구(40억원)가 공모 및 신규사업으로 선정됨에 따라 전체 국도비 1,000억원을 확보하는 쾌거를 이뤘다.

2021년도에 선정된 삼가지구는 합천군 삼가면 금리 및 일부리 일원 저지대 주택 밀집 지역에 대한 내수침수 예방사업으로 지역민의 호응도가 높고 상습침수지역인 삼가시장의 오랜 숙원사업 중에 하나로 현재 실시설계용역 중이다.

초계지구 우수저류시설 설치사업은 산내천 홍수위 상승 시 내수배제가 원활하지 못해 평소 잦은 침수피해를 보는 실정으로 초계 소재지와 초계시장에 항구적인 내수 침수 예방을 위해 추진하는 사업이다.

문준희 합천군수는 “재해·재난으로부터 군민들의 소중한 재산과 생명을 지키는 것이 합천군의 나아가야 할 군정 지표로 생각하고, 군민들의 안전과 생활에 불편함이 없는 살기 좋은 합천군을 만들기 위해 끊임없이 노력하고 고민해 안전한 합천군을 만들겠다”고 말했다.

