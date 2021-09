이엘비앤티-카디널원-파빌리온PE 컨소시엄, 쌍용차 본입찰 참여

[아시아경제 유제훈 기자] 이엘비앤티는 카디널 원 모터스, 파빌리온PE와 함께 컨소시엄을 구성하고 쌍용자동차 인수를 위한 본입찰에 참여했다고 16일 밝혔다.

이엘비앤티 컨소시엄은 해외수출 시장 확보가 쌍용차 조기 정상화의 핵심이란 판단아래 '글로벌 시장에서의 입지 강화'와 '전기차 등 미래시장 대응'에 최적화 된 파트너로 구성됐다고 전했다.

컨소시엄에 따르면 이엘비앤티는 중동 및 동남아 수출시장 확보 및 전기차 관련 핵심기술 보유를 강점으로 하고, 카디널원은 세계 최대 시장인 북미 진출을 위한 역량과 경험을 갖고 있다.

이엘비앤티 컨소시엄은 "글로벌 투자자(유럽 투자회사)로부터 조달한 자금을 바탕으로 본입찰에 참여했다"면서 "인수 첫 해부터 조기정상황에 나서 기 확보된 기술과 수익원을 쌍용차로 이전해 발생시킨단 계획"이라고 전했다.

구체적으로 전기차 이엘비앤티 컨소시엄은 전기차 부문에선 이엘비앤티의 전기차 핵심기술을 쌍용차로 이전, 쌍용차를 통해 반제품 및 완제품을 내년부터 수출한다. 기존 기술을 쌍용차에 이전해 전기차 개발 및 연구개발 비용을 줄이겠단 설명이다.

내연차 부문에선 카디널원이 미국과 캐나다에 보유한 135개 판매채널을 통해 2023년부터 본격 판매에 나선다.

조기 수익창출 방안으로 사우디아라비아 국제산업단지와 인도에 전기차 반제품 수출 및 생산기지 건설을 위한 신규사업부를 신설하며, 이 과정에 기존 쌍용차 인력을 적극 활용한단 구상이다.

김영일 이엘비앤티 회장은 "이엘비앤티 컨소시엄은 쌍용차의 조속한 정상화를 위한 해외시장 확대 방안, 전기차 제조기술 및 인수자금 외 추가투자 역량을 확보하고 있다"며 "자동차산업 본질에 충실해 쌍용차를 글로벌 완성차 회사로 성장시킬 계획"이라라고 말했다.

듀크 헤일 카디널원 회장은 "우리는 수출경쟁력 미흡이라는 쌍용차의 근본 문제를 해결하여 성장과 추가 고용을 달성할 수 있는 유일한 컨소시엄"라며 "다양한 자동차 회사에서의 경영정상화와 R&D 경험이 미래전기차 개발 능력과 합쳐진 가장 바람직한 조합"이라고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr