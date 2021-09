보해양조, 코로나19 극복 기원 야구경기 이벤트

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 보해양조(대표이사 임지선)가 잎새주 모델 송가인과 코로나19 극복을 기원하며 기아타이거즈 경기에 이벤트를 준비한다.

오는 26일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 기아타이거즈와SSG랜더스 간 경기에는 잎새주 모델 송가인이 시구자로 마운드에 오른다.

‘송가인,작은 희망을 던지다’라는 이름으로 열리는 이날 행사에는 매출악화로 고통받는 자영업자들과 방역 현장에서 애쓰고 있는 의료진 등을 초대해 경기를 관람하며 코로나 극복 의지를 다질 전망이다.

보해양조 관계자는 “코로나19라는 어려운 상황에서도 시구 행사에 참여해준 송가인 씨와 기회를 제공해준 기아 타이거즈 구단에 감사 드린다”며“보해양조와 기아타이거즈,그리고 송가인 씨가 그동안 보내주신 사랑에 감사드리며 코로나에 지친 광주전남 지역민을 위한 응원의 메시지를 함께 보낼 계획이다”고 말했다.

한편 보해는 이날 경기장에 입장하는 관중들과 선수들의 안전을 위해 방역수칙을 철저히 준수하며 행사를 진행할 예정이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr