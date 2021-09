'슬기로운 알뜰폰' 영상 공모전…최우수상 300만원

알뜰폰 서비스 11주년 기념

10월 6일까지 접수…11월 발표

[아시아경제 차민영 기자] 알뜰폰(MVNO) 서비스 사용 경험담을 주제로 한 영상 공모전이 진행된다.

한국알뜰통신사업자협회(KMVNO협회)는 협회가 주관하고 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 후원하는 ‘슬기로운 알뜰폰 이야기 영상 공모전’ 접수를 10월 6일까지 받는다고 16일 밝혔다.

이번 공모전은 알뜰폰 서비스 제공 11주년을 기념하기 위해 마련됐다. 지역·나이 제한 없이 전국민 누구나 참여할 수 있다.

주제는 알뜰폰 가입과 개통을 쉽고 재미있게 알려주며, 알뜰폰을 사용하면서 경험한 감동적이거나 나누고 싶은 좋은 이야기, 알뜰폰 장점(경제적이고 합리적인 서비스)을 잘 소개하는 것이다. 3~5분 이내 길이 용량 300MB 이하 영상에 담으면 된다. 수상작은 알뜰폰 홍보 채널에서 활용될 수 있다.

제출된 영상파일은 KMVNO협회 유튜브 채널에 게재돼 조회수 등 내부 심사기준에 따라 평가된다. 영상파일은 접수 후 순차적으로 협회 유튜브 채널에 게재된다.

공모전 최우수상 수상자에게는 300만원, 우수상은 100만원, 장려상 50만원이 지급된다. 참가자상은 100명 이내로 소정의 기념품 또는 경품으로 증정할 예정이다.

참가 접수는 이날부터 10월 6일까지 공모전 접수 홈페이지에서 할 수 있다. 결과는 11월 중 발표될 예정이다. 자세한 사항은 접수 홈페이지에서 확인 가능하다.

