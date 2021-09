野 ‘대장동 의혹’ 파상공세..이재명 측 ‘민간업체 시세차익’과 ‘절차상 불공정·특혜’ 분리해서 봐야

판교 대장지구 특혜 의혹 관련

국민의힘 TFT 발족

현장조사 진행, 특검 거론

이재명 정면돌파 의지

절차상 비위 없음 강조

[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘이 이재명 경기도지사의 ‘판교 대장지구 특혜 의혹’과 관련해 태스크포스팀(TFT)를 발족하고 16일 현장조사를 진행하는 한편, 국감 출석 요구에 이어 국정조사·특검까지 거론하며 파상 공세를 펴기 시작했다. 국민의힘은 ‘화천대유’라는 업체가 시행사로 선정되는 과정에서 ▲졸속심사 ▲사업 구조상 특혜 ▲실소유주와 이 지사 간 특수관 의혹 등을 집중 제기했다.

반면 이 지사 측은 민간 시행사가 ‘막대한 시세차익’을 거둔 사실과 성남시청의 업체 선정과정에서 ‘부정행위나 특혜’ 여부는 별개로 떼어놓고 봐야 한다는 입장이다. 사업 시작 시기인 2015년 이후 부동산 업황이 풀리면서 화천대유가 ‘하이리스크 하이리턴(고위험 고수익)’으로 막대한 수익을 가져간 건 맞지만, 절차상 불공정이나 비위는 없었다는 것이다. 이 지사는 전날 경기도의회에 출석해 "야당의 수사요구에 100% 동의한다"고 응수했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 이날 처음으로 열린 TF 회의에서 이 지사를 향해 "화천대유는 누구 것이냐"고 물으며 "(화천대유 공모과정은) 사업계획서가 접수될 때부터 선정업체 발표까지 속전속결로 진행됐다. 접수 하루만에 심사도 완료됐는데 이건 미리 짜고 친 고스톱이라 볼 수밖에 없을 것"이라고 했다. 그는 박영수 전 특검이 상임고문을 맡았던 점 등을 언급하며 "의혹을 보면 비리와 특혜, 특권과 반칙의 종합백화점"이라고 직격했다. 대장동이 지역구(성남시분당구갑)인 김은혜 국민의힘 의원도 "민간업체가 전권을 휘두르고 위험부담은 공공이 떠안고 화천대유가 수익을 가져가는 구조였다"고 했다. 국민의힘은 이날 오후 이헌승 국토위원장 등을 포함한 TF가 대장동 현장 조사를 하는 등 의혹을 집중적으로 조사한다는 방침이다.

이 지사는 이 같은 공격에 ‘어떠한 수사에도 응하겠다’며 정면돌파하고 있다. 애초 100% 민간개발로 진행돼온 사업을 공영개발로 전환해 이익의 일부를 환수했는데, 민간투자사가 거둔 차익과 내부 문제를 놓고 공격하는 것은 맞지 않다는 것이다. 이 지사 측 특보단장인 정성호 의원은 이날 라디오에 나와 "민간 회사의 이익이 났다는 것만 가지고 이렇게 의혹을 제기하는 것은 굉장히 정략적인 것"이라고 반박했다. 그는 "지난 10년 동안 검찰, 경찰, 야당에서 지속해서 문제를 제기했지만 성남시에서 어떤 특혜나 부정행위가 없었다는 게 드러났다"고 설명했다.

화천대유에 근무한 이력이 있는 곽상도 국민의힘 의원 아들에 대해선 ‘해명하라’며 역공에 나서기도 했다. 곽 의원 아들은 2015년 화천대유에 입사해 도시개발팀 등에서 7년간 근무하다가 올해초 퇴사한 것으로 알려졌다. 이 지사 캠프 수행실장인 김남국 의원은 이날 SNS에 쓴 글에서 "이름도 없는 이제 막 설립된 신생 회사를 그것도 집에서 멀리 떨어진 성남에 위치한 회사를 애써 찾아서 지원했다는 것 자체가 상식적으로 믿기 힘들다"라며 "취업 청탁의 뇌물이 아닌지도 의심스럽다. 직무 관련성은 없는지, 대가성 있는지 반드시 검토해봐야 한다"고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr