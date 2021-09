이낙연 측 "도덕성 없는 이재명..MB 감옥행 되풀이할 거냐"

이낙연 측 설훈, 이재명 MB에 빗대 도덕성 비판

"호남에서 이낙연-이재명 격차 많이 좁혀질 것..역전도 가능"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 대권 주자인 이낙연 전 대표 측이 이재명 경기지사를 이명박 전 대통령에 빗대 "능력 있는 사람이니 도덕적으로 좀 문제가 있더라도 눈 감고 가자고 판단하고 대통령을 만들었는데 어떻게 됐느냐"며 "MB는 감옥에 있다. 이걸 되풀이해야 되겠느냐"고 물었다.

이낙연 캠프 선거대책본부장인 설훈 의원은 15일 CBS 라디오 '한판승부'에 출연해 "(이 지사가) 당선된다고 보기도 힘들고 당선까지 가지도 못할 거라는 게 제 심정"이라며 이같이 밝혔다.

설 의원은 이 지사가 본선에서 진출할 경우 위험하다고 봤다. 그는 "이 지사가 가지고 있는 결함은 누구나 다 알고 있다. 그런데 지지하는 분들이 그 흠결을 안 보려고 눈을 감고, 귀를 닫고 있는 게 제일 큰 문제"라며 "본선에서 그게 다 드러났을 때 감당할 수 있겠느냐. 저는 절대로 감당 못한다고 생각한다"고 우려했다.

그러면서 설 의원은 이 지사의 도덕성을 문제 삼았다. 그는 "제일 큰 부분은 형수에 대해 쌍욕한 부분인데 (본선에서) 국민의힘은 이걸 여과없이 그대로 틀 거다. 지금까지 국민들이 들어보지 못한 게 방송에 나오면 우리는 꼼짝없이 당하게 된다"며 "대장동뿐 아니라 여러 가지가 있는데 지금 하나씩 나오는 셈이다. 도덕성 없는 후보는 본선에서 못 이긴다"고 주장했다.

오는 25∼26일로 다가온 호남 경선과 관련해선 "역대 호남에서 우리 당이 가진 제일 큰 강점은 국민의힘에 비해 어떤 경우에도 도덕성은 절대적 우위에 있다는 것"이라며 "지금 그게 역전될 위험에 빠져 있다. 그걸 광주·호남 분들이 절대 용납하지 않을 것"이라고 내다봤다.

이어 호남에서의 이 후보 역전 가능성을 점쳤다. 설 의원은 "(두 후보 격차가) 많이 좁혀질 거다. 심지어 역전도 가능할 것"이라며 "호남의 지지가 어디 있다는 게 보여지면 다른 지역도 함께 따라가는 경향이 있다. 호남에서 누가 1등하느냐에 따라 후보가 결정될 것"이라고 말했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr