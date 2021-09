호남대 대학일자리센터, 재학생 취업역량 강화 나서

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 지난 15일 재학생들의 원스톱 취업준비를 위한 ‘2021 취업챌린지’ 온라인 오리엔테이션을 시작으로 한 달간 집중 지원에 돌입했다고 16일 밝혔다.

‘2021 취업챌린지’는 재학생 60여명을 대상으로 1:1 상담 등을 통한 수요를 기반으로 각 분야 전·현직자 멘토 10명을 연결해 소그룹으로 3회기 동안 멘토링을 진행 한다.

더불어 최근 취업 시장에서 주목받고 있는 취업 포트폴리오를 완성할 수 있도록 지원하고, 완성된 포트폴리오 중 우수작을 선발해 상금 10만원과 상장을 수여 할 예정이다.

‘2021 취업챌린지’ 프로그램은 코로나19가 심각했던 지난해부터 비대면 방식의 집중 취업 지원을 목표로 신설돼 높은 만족도를 끌어내며, 올해는 멘토 구성 및 참여 팀을 2배로 확대해 운영하고 있다.

김은아 대학일자리센터장은 “프로그램 종료 후에도 취업 알선 및 정보 제공 등을 지속 지원할 계획이며, 코로나19의 불확실한 상황 속에서도 청년들의 역량강화를 통해 경쟁력을 갖출 수 있도록 다각도로 노력할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr