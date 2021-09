카카오웹툰 '미생' 3년 만에 돌아온다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터테인먼트가 오는 20일부터 윤태호 작가의 '미생' 시즌2 2부를 연재한다.

16일 카카오엔터테인먼트에 따르면 시즌2는 총 3부작으로 구성될 예정이다. 2018년 5월 시즌2 1부는 '파트2 제94수'편을 끝으로 마무리됐다.

'미생'은 '미생 신드롬'이라는 용어가 생길 정도로 인기를 끌었던 작품이다. 냉혹한 사회현실을 맞이한 사회초년생 '장그래'와 그를 둘러싼 직장인들의 모습을 그렸다.

드라마 '미생' 역시 방영 내내 유의미한 성공을 거뒀고, 미생 단행본 판매부수도 250만부로, 웹툰 단행본 중 최다 판매부수를 기록했다. 윤 작가는 "연재를 오래 쉰 만큼 독자들에게 '퇴근했으나 다시 출근한 경험'을 다시 한번 제대로 보여드리겠다"고 말했다.

카카오웹툰과 카카오페이지에서는 미생 시즌2 재개 기념으로 추석 연휴 5일간 미생 웹툰을 시즌1부터 시즌2 1부까지 전편 무료 공개한다.

