케이뱅크, 중저신용자 대출 신청시 두 달치 이자 '캐시백'

[아시아경제 성기호 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크가 신용점수 820점 이하 중저신용 고객을 위한 ‘대출 이자 2개월 캐시백’ 이벤트를 실시한다고 16일 밝혔다.

케이뱅크에서 이벤트 기간인 10월 31일까지 신규로 신용대출을 받은 후 3개월, 12개월째 이자를 납입하면 다음날 바로 돌려받을 수 있다. 기존 대출 상품이 있더라도 해당 기간 내 대출을 새롭게 추가로 받는 경우 이벤트에 참여할 수 있다.

이벤트가 적용되는 신용대출 상품은 ‘신용대출’, ‘비상금대출’, ‘신용대출 플러스’, ‘사잇돌대출’ 등 4가지다. ‘신용대출’은 재직 6개월이상 직장인 대상 상품이며, ‘비상금대출’은 급할 때 300만원까지 바로 쓸 수 있는 소액 마이너스 통장이다. 중저신용 고객에게 인기 있는 ‘신용대출 플러스’와 서울보증보험이 보증하는 최대 한도 2000만원인 ‘사잇돌대출’도 포함된다. 코리아크레딧뷰로(KCB) 신용점수 820점 이하인 중저신용 고객이 이들 상품 중 대출을 신청하면 이벤트에 자동 응모되고 대출 신청이 끝나면 이벤트 신청 완료 문자가 발송된다. 모든 상품은 100% 비대면으로 진행돼 별도 서류 제출이 필요 없다.

한편 케이뱅크는 인터넷전문은행의 설립 취지를 살리기 위해 중·저신용 고객 대상 대출을 활성화하려 노력 중이다. 지난 6월 말 기준, 케이뱅크의 중금리 대출 비중은 15.5%로 연말까지 21.5%로 늘리겠다는 목표다. 이에 지난 7월부터 중신용 고객을 대상으로 한 ‘신용대출플러스’ 상품의 한도를 5000만원에서 1억5000만원으로 높였고, 8월에는 서울보증보험(SGI) 보증으로 중저신용자에게 제공하는 중금리대출 상품인 사잇돌대출을 출시했다.

