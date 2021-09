'김연경 식빵'에 엇갈리는 반응..."달랑 빵 3장" vs "자취생 안성맞춤"

[아시아경제 김서현 기자] SPC삼립이 배구선수 김연경을 모델로 출시한 신제품 '식빵언니'를 놓고 온라인상에서 반응이 엇갈리고 있다. 별도 첨가물 없이 식빵 3장으로만 구성돼 있는데 가격이 비싸다는 의견이 나오는 반면, 소량으로 판매해 자취생에게 안성맞춤이라는 긍정적인 반응도 나온다.

15일 각종 온라인 커뮤니티에는 '식빵언니' 후기가 올라왔다. SPC삼립 측은 지난 9일 이 제품을 출시하면서 "뜨거운 물로 반죽하는 탕종법을 적용해 촉촉하고 찰진 식감을 구현했다"고 소개한 바 있다. 가격은 1800원이다. 해당 제품을 구매하면 김연경 선수의 스티커 6종이 랜덤으로 2장 증정된다.

부정적 의견 중에서는 단순히 식빵만 3장이 포함됐는데 가격은 생각보다 비싸게 책정됐다는 내용이 주를 이뤘다. 한 누리꾼은 "제품의 인기가 많아서 편의점에서 어렵게 구했는데 1800원을 받더라"며 "식빵 3장의 값이라고 생각하면 조금 비싼 게 아닌가 싶다"는 의견을 냈다.

또 "잼이나 땅콩 버터가 발라져 있었으면 더 좋았을 것 같다"거나 "식빵 맛이 다른 제품과 특별히 다른가" 등의 반응도 뒤따랐다.

반면 긍정적인 의견도 있었다. 한 인터넷 카페에 구매 후기를 올린 글쓴이는 "식빵이 부드럽고 쫀쫀했다"며 "식빵을 3장만 살 수 있어 편의점을 자주 이용하는 1인 가구에 적합하다"고 적었다. "포장지만 봐도 크림이 발라져 있다는 내용은 없다", "다 먹지 못하고 버리는 것보다 낫다", "김연경 선수 팬이면 한번 사볼 만한 것 같다"는 의견도 나왔다.

'식빵언니'라는 제품명에 빗댄 우스갯소리도 이어졌다. "스티커 1개와 식빵 3장만 포함됐다니 뜯자마자 '식빵' 욕을 외치면 된다", "진짜 그냥 식빵이네"라는 식이었다.

한편 SPC삼립은 이달 중으로 56시간 저온숙성 숙식빵, 토종효모로 만든 로만밀통밀식빵 등 기존 식빵에도 김연경 이미지를 적용한 패키지로 리뉴얼해 선보일 예정이다.

