SK E&S, 부산도시가스 공개매수 나서

부산도시가스 주식 23.6% 주당 8만5000원에 공개매수

[아시아경제 황윤주 기자] SK E&S가 자회사 부산도시가스의 주식 공개매수를 통한 상장폐지를 추진한다.

SK E&S는 부산도시가스의 주식 23.6%(259만5597주)를 주당 8만5000원에 공개매수한다고 16일 공시했다. 공개매수기간은 16일부터 다음달 15일까지 30일이다.

SK E&S는 현재 부산도시가스 발행주식 총수의 62.32%(740만5403주)를 보유하고 있다. 이번 공개매수를 통해 SK E&S는 부산도시가스의 자기주식 9.08%(99만9000주)를 제외한 유통주식 90.92%(1000만1000주) 전부를 보유할 계획이다.

주당 매수금액은 최근 3개월 종가 가중산술평균 보다 40.62% 할증된 가격이다. 투자자 보호를 위해 시가 대비 높은 프리미엄을 반영했다고 SK E&S는 설명했다.

SK E&S는 부산도시가스와의 경영 효율성을 제고하기 위해 이번 공개매수를 추진한다고 밝혔다. 부산도시가스는 최근 명지신도시 연료전지발전 및 수소충전소 운영 등 신규 사업을 활발히 추진하고 있어 SK E&S의 100% 자회사가 될 경우 미래 친환경 에너지 사업 추진 시 양사간 시너지 효과가 기대되기 때문이다.

SK E&S는 공개매수를 통한 지분 취득 이후 상장폐지를 추진한다는 계획이다. 유가증권시장상장규정에 따르면 최대주주 등이 대상회사 발행주식총수의 95%를 초과하는 주식을 보유하는 경우 자발적 상장폐지를 신청할 수 있다.

SK E&S 관계자는 “이번 공개매수를 통해 부산도시가스의 경영활동 유연성을 높이고 종합에너지 기업으로의 성장을 도모하겠다"고 밝혔다.

