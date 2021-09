태풍 '찬투' 오늘 제주 남쪽 해상 지나…제주 최대 400㎜ 비

당초 예상보다 남쪽으로 향하면서 태풍 진로 수정

제주 17일 오후까지 비…시간당 50~80mm 폭우

제주 산지 17일까지 누적 강수량 1000mm 이상

전남권·경남권 오전부터, 전북·경북 오후부터 비



[아시아경제 한진주 기자] 태풍 '찬투'가 16일 제주 남쪽 해상을 지나면서 17일까지 제주와 전남 동부·경남권 해안에 많은 비가 내리겠다.

기상청은 태풍 찬투가 서귀포 남남서쪽 약 370km 부근 해상에서 시속 10km로 서진하면서 16일 제주 남쪽 해상을 지나 내일(17일) 대한해협을 통과한다고 전망했다.

태풍 찬투는 당초 예상보다 남쪽으로 내려가면서 제주 북쪽이 아닌 제주 남쪽 해상을 지나는 것으로 진로가 수정됐다. 16일 오전 3시 기준 태풍 찬투의 중심기압은 980hPa이며 최대 풍속은 초속 29m, 강풍 반경은 280km다. 이날 오후 3시 기준으로 서귀포 남남서쪽 280km 해상을 지날 것으로 예상된다.

제주는 17일 오후까지 비가 내리겠다. 이날 오전부터 전남권과 경남권에도 비가 내리기 시작하고 전북·경북은 오후부터, 내일 새벽 전국 대부분 지역으로 확대된다. 태풍 직접 영향을 받는 시점이 제주는 16일 오후부터 17일 낮까지, 전라권은 17일 새벽부터 오후, 경상권은 17일 아침부터 밤까지다.

17일까지 제주 산지는 400mm, 이외 지역에도 100~300mm 이상 매우 많은 비가 내리겠다. 전남 동부와 경남권 해안은 최대 80mm, 많은 곳은 120mm 이상 비가 오겠다. 제주는 최대 순간풍속이 초속 40m 이상, 남해안과 경상권동해안에는 초속 20~30m 이상으로 매우 강한 바람이 불어 시설물 관리에 유의해야 한다.

제주는 15일까지 산지에 600mm 이상, 이외 지역에도 100~350mm 이상 비가 내린 상태다. 13일부터 17일까지 누적 강수량은 총 200~600mm, 제주 산지는 1000mm 이상에 이를 것으로 예상된다.

기상청은 "많은 비와 함께 오늘 오후부터 내일 오전 사이 제주도에는 시간당 50~80mm 이상의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다"며 "농경지 침수와 급류에 주의하고 배수 지연으로 인한 침수, ㅌ축대 붕괴나 산사태, 감전사고나 자동차 시동꺼짐에 주의해야 한다"고 설명했다.

태풍특보나 풍랑특보가 발효된 제주도해상과 서해남부먼바다, 남해상, 동해남부남쪽해상에는 바람이 초속 12~26m로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~8.0m로 매우 높게 일겠다. 선착장이나 양식장, 선박 등 해양 시설물 피해에 주의해야 한다. 17일까지 제주도해상과 남해상에는 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

기상청은 "17일까지 제주도해안과 전남남해안, 경상권해안에는 태풍 영향으로 강하고 많은 비가 내리고 높은 파도가 만조 시기와 겹치면서, 해안가 저지대에는 침수 가능성이 있다"며 "태풍 찬투 이동속도와 진행방향에 따라, 강수량과 강수구역, 해상 예보가 변동될 가능성이 있어 앞으로 발표되는 태풍정보와 기상정보를 참고해달라"고 당부했다.

수도권과 강원 영서 지역은 맑다가 밤부터 흐려지겠다. 17일은 전국이 대체로 흐리겠다. 16일 중부내륙은 일교차가 10도 이상으로 크게 벌어져 환절기 건강관리에 유의해야 한다. 이날 낮 최고기온은 24~29도, 17일 아침 최저기온은 15~22도로 예상된다.

기상청은 추석연휴인 20일 오후는 수도권과 강원 영서 지역은 구름이 많고 비가 내릴 것이라고 예보했다. 21일 오전은 전국 대부분 지역에 비가 내리고 이날 오후부터 수도권과 강원 영동지역에 비가 그칠 것으로 전망된다.

