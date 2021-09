정관장, 미국 뉴욕에 '진생 뮤지엄 카페' 열었다

[아시아경제 임혜선 기자] 홍삼 브랜드 정관장이 지난 14일 뉴욕 맨하탄에 ‘진생 뮤지엄 카페 바이(Ginseng Museum Cafe by) 정관장’을 오픈했다.

정관장이 만든 글로벌 최초의 체험형 매장인 ‘진생 뮤지엄 카페’는 뮤지엄과 카페 형태를 접목하여 정관장 홍삼의 효능과 프리미엄의 가치를 직접 느낄 수 있도록 만들었다.

고려인삼의 역사 및 가치, 재배 및 가공 방식, 효능 등을 3D 조형물과 디지털 영상을 활용해 시각적으로 재현해낸 것은 물론, 매장 한 켠에 마련된 ‘홍삼 브루어리(추출존)’에서는 달임액이 24시간 추출되는 과정을 직접 눈으로 보고 맛볼 수 있게 해 방문객들이 ‘즐거운 경험’을 체험할 수 있도록 만든 것이 특징이다.

전 세계적인 코로나 팬데믹 상황 속에 면역력에 대한 관심이 커진 요즘, 미국에서도 한국의 대표 면역 소재인 홍삼이 주목 받고 있다. 정관장 역시 미국 내 대표 전자상거래 플랫폼 아마존에서의 지난해 매출이 전년대비 3배 이상 증가했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr