서울시, 일-생활 균형 '서울형 강소기업' 53곳 선정…"청년채용 지원"

청년 정규직 채용 시 최대 4500만원 지원해 근무환경 개선과 직원 복지에 재 투자

육아휴직자 대체 청년인턴 인건비 235만원, 최대 23개월 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 청년들이 선호하는 기업문화 확산을 지원해 중소기업에 대한 인식 개선 및 청년인재 채용을 촉진하고자 일·생활균형 서울형 강소기업 53개사를 신규로 선정했다고 16일 밝혔다.

서울형 강소기업으로 선정된 기업에는 청년 정규직 채용 시 최대 4500만원까지 지급해 사내복지에 재투자할 수 있도록 지원하고, 육아휴직자 대체 청년인턴 인건비를 최대 23개월간, 월 최대 235만원을 지원해 업무공백 해소를 돕는다. 일·생활균형 조직문화의 확산을 위한 교육 및 컨설팅과 청년채용을 지원한다.

서울형 강소기업은 서울시 소재 중소기업 중 공공기관의 인증을 받은 기업에 한하여 신청할 수 있다. 일자리 창출 성과(상시근로자 증가 실적, 상시근로자 처우 수준), 기업 우수성(경영역량, 성장가능성), 일자리 질(고용안정성, 적정임금, 복지제도 운영, 일·생활균형제도 운영) 등을 고르게 평가해서 선정한다.

올해는 청년들이 선호하는 조직문화를 갖춘 기업을 선발하기 위해 ‘일자리 질’ 항목의 평가비중을 높이고, 현장실사로 근무환경을 확인했다. 임직원 면접심사를 병행해 복지공간 및 복지제도 운영, 육아지원제도 운영, 유연근무제 활용 등의 항목을 꼼꼼하게 검토했다.

서울시는 서울에 거주하는 만18세~34세 이하 청년을 신규 정규직으로 채용하면 사내복지와 조직문화 개선을 위해 활용할 수 있는 ‘근무환경개선금’을 청년 1명당 최대 1500만원, 기업당 최대 4500만원까지 지원한다. 근무환경 개선금은 결혼 출산 축하금, 자기계발비, 내일채움공제 가입비용 등 장기 재직 지원, 코로나19로 인한 방역비용, 휴게, 편의시설 등 시설개선, 신규직원을 위한 ‘조직적응 교육’과 ‘수평적·성평등적 조직문화 워크숍’ 등을 위해 사용할 수 있다.

또한 인력부족으로 육아휴직이 쉽지 않았던 중소기업의 부담을 줄이기 위해 ‘육아휴직자 대체 청년인턴’의 인건비 월 235만원(서울형 생활임금)을 최대 23개월 간 지원, 청년인턴에게는 일경험을 제공하고 육아휴직자와 중소기업에는 업무공백의 부담을 덜어준다. 특히 지원기간을 ‘육아휴직 전 3개월?휴직기간-복귀 후 3개월’까지 최대 23개월로 설정해 복귀 전후 합동근무를 통한 업무 인수인계 효율을 높이고 육아를 위한 유연근무와 모성보호휴가를 부담없이 사용할 수 있는 조직문화 조성을 돕는다.

육아휴직자 대체 청년인턴은 서울시 신청 후 대체인력뱅크를 통해 연계 채용하거나, 기업이 직접 선발할 수 있다. 서울형 생활임금 수준의 세전임금에 더하여 4대보험 사업자부담금까지 전액 지원하고, 근무 기간 후에 정규직으로 전환할 경우 추가 인센티브도 제공해 청년들의 고용안정을 보장하고 있다.

아울러 서울시는 올해부터는 일과 생활이 균형을 이루는 청년 친화적 기업문화 조성을 위해 서울시여성가족재단과 협력, 전문가가 현장을 직접 찾아가는 맞춤형 컨설팅을 진행한다. 서울형 강소기업 공모 시 신청기업 237개 전체를 대상으로 사전설문을 진행, 재직자들이 참여하는 기업별 일·생활균형 수준진단을 완료했다. 최종 선정된 53개 기업에는 일·생활균형 전문가가 직접 방문, 수준진단 결과에 따른 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정이다.

황보연 서울시 경제정책실장은 “중소기업은 지속적인 구인난에 시달리는 반면 청년들은 높아지는 취업 문턱과 장기화된 구직기간으로 고통 받고 있는 만큼, 서울형 강소기업 지원 사업을 통해 청년이 일하기 좋은 강소기업을 지속적으로 발굴해 나갈 것”이라며 “일과 생활이 균형을 이루는 조직문화를 조성해 중소기업에 대한 인식을 개선하고, 최종적으로는 청년일자리 미스매칭 해소로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

