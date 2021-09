'아이들이 더 행복한 신나는 경기도'…5년간 6조9321억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '아이들이 더 행복한 신나는 경기도'를 위해 5년간 초등 스포츠클럽 육성, 재난 상황 대비 공공돌봄 체계화 등 103개 사업을 추진한다.

경기도는 최근 경기도 아동복지심의위원회 심의ㆍ의결을 거쳐 이런 내용을 담은 '제1차 경기도 아동정책 기본계획'(2021~2025)을 수립했다고 16일 밝혔다.

이번 기본계획은 지난해 개정된 '경기도 아동보호 및 복지 증진에 관한 조례'에 따라 수립하는 첫 번째 아동 분야 중장기 계획이다.

도는 기본계획 정책 방향에 따라 향후 5년간 기존사업의 확대 추진 및 신규사업을 발굴 및 추진한다.

이번 계획은 '아이들이 더 행복한 신나는 경기도' 비전을 목표로 4개 추진전략, 12개 정책과제, 103개 세부과제로 구성됐다. 도는 세부 과제 추진을 위한 총 사업비로 6조9321억원을 마련할 계획이다.

4개 추진전략을 보면 ▲아동의 참여와 권리실현 ▲아동의 건강한 성장지원 ▲촘촘한 아동돌봄 강화 ▲환경변화에 대응하는 아동정책 등이다.

추진전략 별 주요 과제를 보면 우선 각종 정책에 아동 중심 관점을 반영해 '권리주체로서 아동'으로 인식을 전환하는 사업들을 추진한다. 기초지방정부의 우수정책을 공유하고 전문가 의견을 수렴하는 경기도 아동정책 포럼 개최 등 신규사업을 준비한다.

이어 아동들이 놀이ㆍ학습 간 균형으로 즐거움 속에서 창의적 문제해결 역량을 높일 수 있도록 다양한 체험교육, 초등스포츠클럽 육성 등을 지원한다. 아동돌봄 체계를 강화하기 위해 다양한 아동돌봄시설 운영과 저소득 및 아동시설 보호종료아동 자립 지원 등도 계속 시행한다.

끝으로 코로나19 등으로 변화된 양육 환경에 대응하기 위해 사회적 돌봄 공백에 따른 가정양육 지원, 재난 상황 대비 공공돌봄 체계화 등도 추진한다.

이순늠 도 여성가족국장은 "제1차 아동정책 기본계획을 통해 '아동 중심' 관점에서 아동의 권리실현과 아동보호를 위한 과제를 차질 없이 추진하겠다"며 "아동이 존중받는 행복한 환경이 조성될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 강조했다.

