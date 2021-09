폐배터리 리사이클링 공장 첫 삽 … 포항은 이차전지산업 메카 향해 닻 올렸다

영일만4 일반산업단지서 GS건설 자회사 에네르마 재활용 공장 착공



이강덕 포항시장, “철의 도시가 이차전지도시 된다” 밸류체인 형성 박차

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 포항이 이차전지산업 메카를 향해 힘차게 돛을 펼쳤다.

리튬이온전지 리사이클링공장이 첫 삽을 뜨며 본격적인 공사에 들어갔다.

GS건설 자회사인 에네르마가 공장 가동에 들어가면 배터리의 핵심 원료를 국산화하는 발판을 마련하게 된다.

그동안 중국에 의존하던 값비싼 리튬과 코발트, 니켈, 망간 등 이차전지 원료 생산을 손에 넣는 것이다.

경북도와 포항시는 15일 오후 포항 영일만4 일반산업단지 내 배터리 리사이클링 규제자유특구에서 에네르마의 이차전지 재활용공장 착공식을 가졌다.

에네르마의 리튬이온전지 리사이클링 공장은 영일만 4일반산업단지 내 12만㎡ 부지에 들어선다.

에네르마는 2023년까지 1500억원을 투입해 연간 4500t 규모의 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등 희귀금속을 생산할 예정이다. 향후 연간 1만6000t 규모로 생산량을 늘린다.

GS건설은 이차전지 리사이클링 사업을 위해 지난해 1월 문재인 대통령이 직접 참석한 투자양해각서 체결식을 통해 본격화했다. GS건설은 같은 해 10월 자회사인 에네르마를 설립했다.

이차전지 리사이클링 사업은 사용 후 배터리나 제조 과정에서 나온 배터리 스크랩에서 니켈, 리튬 등 이차전지 핵심 원료를 추출해 재생산하는 사업이다.

폐배터리 리사이클링 시장은 세계가 넘보고 있다. 국내 많은 기업이 이 분야를 차세대 산업으로 삼아 연구개발과 투자를 진행하고 있다.

포항시가 역점을 두고 있는 배터리 리사이클링 사업은 대부분 중국에 의존하고 있는 값비싼 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등 배터리 핵심원료를 사용 후 배터리에서 추출해 다시 생산하는 기술이다. 배터리 원료의 중국 의존도와 전기차 비중을 크게 차지하는 배터리 가격을 낮출 수 있는 ‘황금알’ 낳는 사업이다.

포항시는 철의 도시를 넘어 이차전지 산업의 ‘메카’ 자리를 겨냥하고 있다.

경북도와 포항시는 이차전지산업을 새로운 먹거리 산업으로 육성하기 위해 배터리 리사이클링 규제자유특구 지정과 사용 후 배터리 자원순환 클러스터 구축사업도 추진하고 있다.

오는 10월 포항블루밸리 국가산업단지에 배터리 실증과 종합관리를 위한 이차전지 종합관리센터도 지어진다.

이강덕 포항시장은 “GS건설 에네르마 공장의 착공으로 포항은 리튬, 니켈 등 원료 확보와 양극재 음극재 생산, 리사이클링에 이르는 이차전지 밸류체인을 형성하게 된다”며 “다른 도시와는 차별화된 경쟁우위 입지를 굳히게 됐다”고 말했다.

이철우 경북도지사는 “에네르마 투자유치는 포항이 이차전지 소재 산업의 거점 도시로 새로운 도약을 하는 견인차가 될 것”이라며, “경북도는 미래 신성장 산업 육성을 위해 포항으로 진입하는 기업들을 적극적으로 지원하겠다”고 했다.

