[아시아경제 이정윤 기자] 흉기로 동료를 살해하겠다고 한 60대가 경찰에 체포됐다.

15일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 살인미수 혐의로 A씨를 체포했다.

서초구 신원동의 한 식당에서 주차관리원으로 일하는 A씨는 전날 오후 2시께 동료 주차관리원과 다투다 주머니에서 흉기를 꺼낸 뒤 "죽여버리겠다"며 동료를 위협한 혐의를 받고 있다.

A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐으며 피해자는 다치지 않았다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편, A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr