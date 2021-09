김대호 호남지방통계청장, 전통시장 찾아 물가동향 파악

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 김대호 호남지방통계청장은 15일 추석 명절을 앞두고 광주광역시 서구에 위치한 양동시장을 방문했다.

이번 방문은 추석 성수품인 쌀, 과일, 돼지고기, 오징어 등 농축수산물의 최근 물가동향을 파악하고자 추진됐다.

김 청장은 신선식품과 곡물 등 명절 성수품을 구매해 통계청 소비자물가조사에 협조해 온 응답자에게도 감사의 마음은 전했다.

이어 그는 상인회를 방문해 "코로나19 장기화로 인해 전통시장이 그 어느 때보다 힘든 시기를 보내고 있을 것으로 생각한다"며 "기관 차원에서 전통시장 활성화에 기여할 수 있도록 전 직원이 전통시장 이용에 적극적으로 앞장서겠다"고 밝혔다.

이날 구입한 물품은 호남지방통계청 '다사랑 봉사동호회'의 후원 시설인 광주 애육원에 전달해 나눔 문화 확산에도 기여했다.

호남지방통계청은 전통시장 활성화를 위해 매년 설, 추석 연휴 전 '전통시장 가는 날'을 정해 장보기 행사를 추진하고 있다.

