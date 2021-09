[속보] SLBM 잠수함 발사시험 세계 7번째 성공

속보[아시아경제 양낙규 군사전문기자]우리나라가 독자 개발한 잠수함발사탄도미사일(SLBM)의 잠수함 발사시험이 15일 처음으로 성공했다. SLBM은 지난 8월 13일 해군에 인도된 도산안창호함(3000t급)에 탑재돼 수중에서 발사됐으며, 계획된 사거리를 비행해 목표 지점에 정확히 명중했다. SLBM의 잠수함 발사시험 성공은 세계 7번째다.

