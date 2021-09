[아시아경제 공병선 기자] 해성디에스 해성디에스 195870 | 코스피 증권정보 현재가 41,350 전일대비 2,500 등락률 +6.44% 거래량 682,777 전일가 38,850 2021.09.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 해성디에스, 판가 상승으로 실적 상승 전망해성디에스, 올해 1분기 매출 전년 동기 대비 28.1% 증가[AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 close 는 시장 및 고객 수요 증가에 대응하기 위해 500억원 규모의 시설 증설을 결정했다고 15일 공시했다.

해성디에스 측은 반도체 리드프레임과 제조용 기계장치, 부대시설 등에 투자할 예정이라고 밝혔다. 투자 기간은 내년 11월30일까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr