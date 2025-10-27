본문 바로가기
[클릭 e종목]"해성디에스, 3분기 시장 기대치 상회할 것…목표가 ↑"

유현석기자

입력2025.10.27 07:47

상상인증권은 해성디에스 에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것이라고 27일 분석했다. 투자의견은 매수를 유지했으며 목표주가는 5만8000원으로 상향했다.

[클릭 e종목]"해성디에스, 3분기 시장 기대치 상회할 것…목표가 ↑"
상상인증권은 3분기 해성디에스의 매출액과 영업이익이 1777억원과 141억원으로 전년 동기 대비 각각 12.9%, 20.3% 증가할 것으로 내다봤다.


정민규 연구원은 "중국과 유럽의 전기차 시장 수요 회복에 기인한 주요 고객사 재고 안정화로 차량용 리드프레임 물량이 확대되고 있다"며 "패키지 기판은 DDR5 물량 증가에 따른 외형 확대 및 믹스(Mix) 개선이 확인되고 있다"고 말했다.

그러면서 실적이 지속해서 개선될 것으로 기대했다. 올해 예상 매출액은 6545억원으로 전년 대비 8.5% 증가하고 영업이익은 420억원으로 26.1% 감소할 것으로 내다봤다. 그는 "2026년에는 DDR5 패키지 기판 신규 고객사 진입과 양산도 예상된다"며 "단가 인상보다는 물량 확대에 의한 실적 회복세가 예상된다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
