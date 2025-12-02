[클릭 e종목]"해성디에스, 내년 영업익 100% 이상 증가…목표가 ↑"

메리츠증권은 2일 해성디에스 해성디에스 195870 | 코스피 증권정보 현재가 52,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,850 2025.12.02 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"해성디에스, 3분기 시장 기대치 상회할 것…목표가 ↑"[클릭 e종목]"해성디에스, 본격적인 실적 회복 국면…투자의견·목표가↑"[특징주]해성디에스, 8%대 급등…"2분기부터 수익성 회복" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 꾸준한 실적 개선이 이어질 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 6만5000원에서 6만9000원으로 상향했다.

메리츠증권은 올해 4분기 해성디에스의 연결 매출액은 1855억원, 영업이익은 189억원으로 전년 동기 대비 각각 27.8%, 201.7% 증가할 것으로 기대했다. 영업이익은 시장 컨센서스를 3.4% 상회할 것으로 예상했다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "DDR5 고객사 내 점유율 확대와 DDR4 OSAT향 물량 확대로 예상보다 강항 패키지 기판 수요가 지속되고 있다"며 "환율 효과까지 우호적으로 작용하면서 통상적인 비수기라는 인식과 달리 3분기 대비 추가 성장이 기대된다"고 말했다.

내년 예상 매출액과 영업이익은 7983억원과 906억원으로 전년 대비 각각 21.1%, 107.8% 성장할 것으로 내다봤다. 그는 "패키지 기판은 국내 고객사향 퀄 테스트가 연내 마무리될 예정"이라며 "통과 시 국내 사업장은 내년 1분기, 중국 사업장은 내년 2분기부터 추가 공급이 시작될 전망"이라고 설명했다.

그러면서 "리드프레임은 판가에 LME 가격이 연동되는 특성상 원재료 가격 상승에도 안정적인 수익성이 유지될 전망"이라며 "신규 제품으로 AI 서버용 Copper-Clip 제품 샘플 테스트를 진행 중이며, 승인 시 북미 GPU 고객사의 800V 신규 서버랙 도입 관련 유의미한 수혜가 기대된다"고 강조했다.

밸류에이션 매력도 부각되고 있다. 해성디에스의 2026년 예상 주가수익비율(PER)은 11.9배로 국내 메모리 기판 및 글로벌 리드프레임 경쟁사 대비 여전히 할인 구간에 머무르고 있다고 분석했다. 그는 "내년 100% 이상의 이익 성장이 전망되는 가운데 현 주가는 뚜렷한 저평가 상태"라며 "투자 매력도가 높다"고 평가했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



