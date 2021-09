[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 15일 아프가니스탄 특별기여자들이 임시생활 시설로 이용하고 있는 충북 진천군 국가공무원인재개발원을 찾아 경찰의 경비안전활동 현장을 점검하고 현장 경찰관을 격려했다.

김 청장은 "아프간에서 우리 정부를 도왔던 고마운 분들이 안전하게 생활할 수 있도록 경비안전활동에 만전을 기해달라"고 당부했다.

김 청장은 또 최창원 인재개발원장, 송기섭 진천군수와 함께 환담을 하고 아프간인 안전을 위한 기관 간 협력을 강조했다.

