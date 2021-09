한화시스템, 3600억원 규모 軍위성통신시스템·단말기 양산 계약

[아시아경제 우수연 기자]한화시스템은 방위사업청과 약 3600억원 규모의 '군위성통신체계-Ⅱ 망제어시스템 및 지상단말기' 양산 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 계약을 통해 2024년 3월까지 휴대용 단말기 및 운반용 단말기, 망제어시스템을 양산해 전력화할 계획이다.

군위성통신체계-Ⅱ 사업은 이미 전력화 된 군위성통신체계을 대체해 미래 전장 환경에서 요구되는 ▲대용량 데이터 전송 ▲고속 항재밍(전파 교란 기술 '재밍'을 방어하기 위한 기술) 링크 ▲전군 통합 음성?데이터 전송 운용이 가능한 효율적인 위성 기반 통신 체계다.

한화시스템은 이번 계약을 통해 ▲위성 단말기의 망제어 기능·다중접속·자원할당을 담당하는 망제어시스템 ▲IP 기반으로 음성 및 데이터 전송이 가능한 운반용 위성 단말 ▲개인이 휴대해 설치·운용이 가능한 휴대용 위성단말 ▲모든 위성 단말에 장착되는 모뎀 및 가입자 장치를 양산할 계획이다.

한화시스템은 20여년간 군 위성통신 분야의 핵심인 위성단말, 통신모뎀, 망제어기를 개발 및 공급해오고 있다. 특히 위성통신 모뎀은 국제표준기술에 기반함과 동시에 보안·항재밍 등 국방 분야에 특화된 경쟁우위 기술력을 보유하고 있다.

김정호 한화시스템 C4I사업부장은 "한화시스템은 군 통신위성의 지상단말기와 위성탑재 중계기 핵심기술을 확보하고 있을 뿐만 아니라 감시정찰 위성의 전자광학·적외선 탑재체, 위성통신안테나 등 다양한 위성 관련 기술 역량을 보유하고 있다"며 "기술력을 바탕으로 향후 군위성통신체계 시장 입지를 강화해 나감은 물론, 저궤도 통신위성서비스까지 위성 사업 역량을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

