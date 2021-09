교원KRT, 사이판 여행 사전예약 1200명 돌파

업계 첫 유럽 출국 확정 후 잇따른 호실적

[아시아경제 김희윤 기자] 교원KRT는 사이판 여행 상품 사전 예약자가 1200명을 돌파했다고 15일 밝혔다.

교원KRT는 해외여행 기대감에 부응한 사이판 상품을 선보였고, 해당 상품을 하루 만에 700명 이상이 사전 예약했다고 설명했다. 코로나19 확산 이후 최대 수준 모객 실적을 지속하고 있다고도 덧붙였다.

교원KRT는 지난 8월 중순부터 사이판 예약 상품을 선보여 14일 기준 1200명 이상의 사전 예약고객을 유치했다. 특히, 휴양을 즐기는 여행객을 위한 프로그램 외에도 현지 골프 라운딩 옵션을 추가한 상품까지 총 5종 상품을 갖춰 선택의 폭을 넓힌 것이 주효했다.

이번에 선보인 교원KRT 사이판 7박 8일 휴양 상품은 현지 도착 후 켄싱턴호텔에 머무는 5박 기간 동안 조·중·석식을 제공한다. 여행객 모두 편안한 휴식을 즐길 수 있도록 패밀리 풀과 워터슬라이드, 케니플레이덱 등 무료 이용이 가능하다.

켄싱턴호텔 숙박 이후 진행되는 2차 PCR 검사 결과에 따라 잔여 일정은 월드리조트 숙박과 함께 주요 여행지 관광 프로그램이 진행된다. 12월 말까지 현지 PCR 검사 비용과 현지서 사용 가능한 250달러 상당 여행 바우처를 함께 제공한다. 또, 선택 옵션에 따라 마나가히섬 투어나 그로토 스노쿨링 등도 가능하다.

아울러 교원KRT는 골프 대중화 시대에 발맞춰 사이판 현지 휴양과 골프 라운딩을 하나로 묶은 ‘골프투어’ 상품도 내놨다. 골프투어는 7박 8일 일정 동안 골프 라운딩과 휴양을 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다. 켄싱턴호텔 숙박 기간 내 코랄오션CC, 라오라오베이CC 라운딩을 즐길 수 있다. 패키지 비용에는 그린피와 전동카트 이용료(노캐디 운영)를 비롯해, 골프장 왕복 차량 서비스, 호텔 숙박 및 식사, 워터파크 포함 호텔 부대시설 이용료가 포함됐다.

교원KRT 관계자는 “해외여행 가능 국가를 중심으로 사전 예약이 늘고 있다”며 “트래블버블 가속화 속 패키지여행이 확대할 것으로 예상됨에 따라 여행객의 다양한 요구에 맞춰 여행 가능 국가별 상품을 구성하겠다”고 말했다.

