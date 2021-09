[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업은 추석 연휴를 맞아 해양경찰청과 함께 해양 사고 예방 캠페인을 추진한다고 15일 밝혔다.

다음달 30일까지 진행되는 이번 캠페인은 추석 연휴 기간 동안 도서지방 귀성객과 가족단위 관광객이 증가할 것으로 예상되는 가운데 해양 사고 예방에 대한 독려 취지로 마련됐다고 회사 측은 설명했다.

남양유업은 캠페인 종료 기간까지 해양 사고 예방 캠페인 문구인 ‘해양4고(GO)! 예방하GO!’ 디자인을 남양유업 대표 제품 ‘맛있는 우유 GT(900ml)’ 패키지에 적용한다. 해당 캠페인 문구는 2021 해양안전 콘텐츠 공모전 수상작 중 하나로 소비자가 직접 참여 및 제작하여 의미를 더했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr