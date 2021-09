SAMG, ‘반짝반짝 캐치! 티니핑’ 22일 첫 방송

재능TV서 매주 수요일 총 26편 방영

‘티니핑’ 등장으로 세계관 확장, 시각적 재미 요소 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 에스에이엠지엔터테인먼트(대표 김수훈)는 국내 여아물 1위 콘텐츠 캐치! 티니핑의 새로운 시즌 ‘반짝반짝 캐치! 티니핑’을 오는 22일 재능TV에서 첫 방영한다고 15일 밝혔다.

새 시즌은 각 11분 분량의 총 26 편으로 구성됐다. 추석 연휴 마지막 날인 22일 첫 방영을 시작해 매주 수요일 오전 8시 30분 재능TV에서 에피소드를 공개한다.

‘반짝반짝 캐치! 티니핑’은 새롭게 등장하는 ‘보석 티니핑’들이 지구로 떨어지면서 벌어지는 다양한 에피소드를 통해 세계관을 확장하고 자연스러운 그래픽을 통해 보는 즐거움을 더했다.

이번 시즌에는 ▲조아핑 ▲방글핑 ▲믿어핑 등 귀여운 신규 캐릭터들이 등장해 주인공 로미 공주와 함께 지구에 흩어진 ‘보석 티니핑’ 친구들을 찾아나서는 과정을 흥미진진하게 그려낼 예정이다. 또한 로미 공주가 티니핑 캐릭터들의 마법 특성에 따라 4개 버전의 프린세스로 변신하는 등 여러 가지 시각적 재미 요소도 강화했다고 회사 측은 설명했다.

지난해 첫 시즌을 공개한 ‘캐치! 티니핑’은 론칭 18개월 만에 유튜브 채널 누적 조회수 1억 2천만 회를 돌파하는 등 단 기간에 새로운 기록들을 달성하며 국내 대표 여아 애니메이션으로 주목받고 있다.

김수훈 SAMG 대표는 “이번에 새롭게 선보이는 시즌은 캐릭터들의 자연스러운 동작과 생생한 색감 등 비주얼 요소를 강화하고 탄탄한 스토리로 몰입도를 한 층 끌어올렸다”며 “이번 추석에는 볼거리와 즐거움이 가득한 ‘반짝반짝 캐치! 티니핑’과 함께 온 가족이 행복한 시간을 보내시기 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr