[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사는 ‘고객정보 업데이트 이벤트’를 실시한다고 15일 밝혔다.

이벤트는 대출원리금 납입예정액 등 주요 안내사항을 정확하게 전달하기 위해 오는 10월 14일까지 진행한다.

대상은 u-보금자리론, 아낌e-보금자리론, 내집마련 디딤돌대출을 이용 중인 고객이다. 공사 홈페이지나 ‘스마트주택금융’ 애플리케이션(앱)에서 고객정보 변경 내용을 입력하고 저장하면 자동으로 참여된다.

참여 고객 중 50명을 추첨해 기념품을 증정하며 10월 말 당첨자에게 개별통지 할 예정이다.

주금공 관계자는 ”정책모기지 이용 고객에게 납입예정액 안내, 납입일, 연체 안내뿐만 아니라 채무조정제도 등 고객에게 유익한 제도를 안내하고 있다”면서 ”앞으로도 고객에게 필요한 제도를 지속적으로 안내해 고객 편익이 증진될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr