'원격교육' 잡자…LG전자, 네이버와 '웨일북' 출시

'웨일 스페이스' 탑재 클라우드 기반 노트북

[아시아경제 차민영 기자] 코로나19로 비대면(언택트) 교육 수요가 늘면서 네이버 교육 플랫폼을 탑재한 신개념 노트북이 출시됐다.

LG전자는 네이버의 교육 플랫폼 '웨일 스페이스'를 탑재한 '웨일북'을 출시한다고 15일 밝혔다. 웨일 스페이스는 통합 계정으로 교육 서비스들을 연결하는 브라우저 기반 교육 플랫폼이다.

이번 웨일북은 ‘웨일(Whale) OS’로 구동하는 클라우드 기반 노트북으로 빠른 부팅 속도와 네이버나 웨일 스페이스 계정을 통해 편리한 사용자 환경을 지원한다. 한 개 계정만으로도 네이버 밴드, 네이버웍스, 웨일온 등 다양한 네이버의 서비스를 이용할 수 있으며 비대면 수업 시 불필요한 사이트 접근을 차단한다.

신제품은 일반 태블릿 PC보다 큰 14형의 화면 크기로 학습 몰입도를 높였다. 무게도 책 한 권 정도인 1.45kg로 한 손으로 들기에 부담이 없으며 HD 화질 웹캠과 내장 마이크를 탑재했다. 네이버의 화상회의·교육 서비스인 웨일온 단축키도 탑재했다.

현재 비대면 교육에서 많이 활용되는 태블릿 PC와 비교해도 키보드와 마우스를 사용할 수 있다는 장점이 있다. 태블릿 PC는 별도의 키패드 입력창이 학습 화면을 가려 사용에 불편하다. 반면 웨일북은 화면 전체를 교육 콘텐츠로 활용할 수 있다.

