오세훈 서울시장이 14일 오후 서울 관악구 신림1구역 '신속통합기획' 현장을 방문하고 있다. 면적 22만4천773.5㎡에 달하는 신림1구역은 서울 서남권의 대표적 노후 저층 주거지로 2008년 재정비촉진구역 지정 이후 13년간 사업이 정체됐다. 시는 기존 공공기획이라 부르던 제도를 개선해 신속통합기획으로 명명하고 이 구역에 적용했다./강진형 기자aymsdream@

