하나카드, '하나 스카이패스 아멕스 플래티늄 카드' 출시

국내외 사용 모두 한도 무제한 마일리지 적립

10월말까지 이용 시 최대 7천 마일리지 적립 이벤트

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 대한항공 스카이패스 마일리지 적립이 가능한 '하나 스카이패스 아멕스 플래티늄' 카드를 신규 출시했다고 14일 밝혔다.

이 카드는 다가오는 해외 여행에 대한 기대수요를 반영해 출시한 상품이다. 국내 가맹점은 물론 해외 가맹점에서도 적립한도 없이 마일리지 적립 혜택과 함께 인천공항 라운지 무료 입장 서비스 등을 제공하는 것이 특징이다. 또 하나카드에선 처음으로 아메리칸 엑스프레스 카드의 시그니쳐 디자인인 '센츄리온(로마병정 얼굴) 디자인'을 적용했다.

이 카드는 스카이패스 마일리지 적립 서비스로 ▲국내 전 가맹점에서 1000원당 1마일 (전월실적, 적립 한도 없음) ▲해외 전가맹점에서 1000원당 2마일(전월 50만원 이상 이용 시, 적립 한도 없음)을 제공하며, 인천공항 라운지 무료서비스 (월1회·연2회)도 추가 제공한다.

출시 이벤트도 준비했다. 이벤트 직전 6개월 동안 결제 이력 없는 고객이 해당 카드로 10만원 이상 결제 시 5000 스카이패스 마일리지를, 30만원 이상 결제 시 7000 스카이패스 마일리지를 적립 하는 이벤트를 진행한다. (10월말까지, 이벤트 응모시)

국내·해외 겸용인 '스카이패스 아멕스 플래티늄' 카드의 연회비는 본인 4만5000원, 가족 2만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr