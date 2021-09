[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 14일 '소비자고발', '먹기리 X파일'으로 알려진 이영돈 PD를 캠프 미디어총괄본부장으로 영입한다고 발표했다 번복했다. 홍 의원은 영입을 잠정보류하겠다고 밝혔다.

이날 홍 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "숙고 끝에 영입 했는데 지지자 분들께서 비판이 봇물처럼 쏟아진다"며 "이 PD와 방금 상의 해서 일단 영입을 보류 하기로 했다"고 전했다. 이어 "인사라는 게 참 힘든 작업"이라고 덧붙였다.

앞서 홍 의원은 이 PD 영입을 발표한 바 있다.

영입 후 지지자들 사이에서는 과거 이 PD의 행적 등에 대한 문제를 제기하며 반대 목소리를 내기도 했다.

이외에도 홍 의원 캠프는 여명숙 전 게임물 관리 위원장을 문화산업 총괄 본부장으로, 권민영 경기도당 수석 부위원장을 외신 대변인으로 각각 발표했다.

